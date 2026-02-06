15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 13:29

СБУ задержала агента ГРУ, готовившего ракетные атаки на три области Украины

06 февраля 2026, 13:29
Фото: СБУ
Контрразведчики СБУ задержали агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, агент пытался установить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак. Также в поле зрения злоумышленника находились башни мобильной связи и ключевые объекты Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов.

Сотрудники СБУ уличили фигуранта еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его и задержали по месту жительства.

По данным следствия, наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области. Чтобы получить "бронь" от мобилизации, он устроился на критически важное предприятие региона.

Во внимание российских спецслужб мужчина попал через родственника, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

После дистанционной вербовки агент начал объезжать на собственном автомобиле западные регионы Украины с включенным видеорегистратором, где фиксировал геолокацию стратегических объектов. Снятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его разведвылазок и контактов с куратором от ГРУ РФ, личность которого уже установила контрразведка СБУ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области еще двух российских агентов. Они корректировали вражеский огонь по местам базирования сил обороны на Краматорском направлении.

