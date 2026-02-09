20:43  09 февраля
09 февраля 2026, 18:15

В Киеве женщина украла выплаты военного, пропавшего без вести

09 февраля 2026, 18:15
Фото: ілюстративне
В столице женщина по подложной доверенности получила 9800 евро. Эти деньги были присуждены пропавшим без вести Европейским судом по правам человека военному.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что в декабре 2024 Европейский суд по правам человека присудил выплатить мужчине 9800 евро. Тогда он проходил службу и имел статус пропавшего без вести во время выполнения боевого задания.

43-летняя женщина заявила, что она гражданская жена его военного. Затем она обратилась с поддельной доверенностью в Министерство юстиции Украины с просьбой выплатить эти деньги ей. В результате она получила более 438 тысяч гривен незаконно.

"Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). На банковский счет женщины, куда ей перечислены деньги, наложен арест", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
