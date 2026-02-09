Эксперты рассказали, как получить статус личности с инвалидностью в результате войны
В Черкасской ячейке ОО «Защита Государства» рассказали, как получить статус личности с инвалидностью в результате войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Черкассы в Фейсбуке.
Что нужно сделать, чтобы получить статус личности с инвалидностью в результате войны:
- Медицинское подтверждение
Необходимо установить инвалидность на основании документов, подтверждающих ранение, контузию, увечье или заболевание, полученные во время войны или боевых действий.
- Подготовить документы
Собирается пакет медицинских справок и документов, подтверждающих участие в боевых действиях или пребывания в зоне боевых действий.
- Подать заявление
Заявление можно подать:
через приложение "Действие"
в ЦНАПе
в подразделении по вопросам ветеранской политики
Кто имеет право на статус?
Граждане Украины, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или болезни, связанной с войной или участием в боевых действиях.
Сроки рассмотрения – до 30 дней.
После положительного решения:
формируется электронное удостоверение в "Действии"
по желанию выдается бумажное
во время военного состояния удостоверение продолжается автоматически
Вы можете обратиться к юристу ОО "Защита Государства" за бесплатной консультацией – поможем разобраться и пройти процедуру правильно.
Наш адрес :
• г. Черкассы,
ул. Байды Вишневецкого, 47
(на углу с ул. Гоголя)
• г. Золотоноша,
ул. Шевченко, 175
Контакты:
+380 (96) 698 95 91 (офис)
Правовая помощь:
+380 (66) 004 13 90
Психологическая поддержка:
+380 (97) 019 57 65
