09 февраля 2026, 18:44

Эксперты рассказали, как получить статус личности с инвалидностью в результате войны

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
В Черкасской ячейке ОО «Защита Государства» рассказали, как получить статус личности с инвалидностью в результате войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Черкассы в Фейсбуке.

Что нужно сделать, чтобы получить статус личности с инвалидностью в результате войны:

  1. Медицинское подтверждение

Необходимо установить инвалидность на основании документов, подтверждающих ранение, контузию, увечье или заболевание, полученные во время войны или боевых действий.

  1. Подготовить документы

Собирается пакет медицинских справок и документов, подтверждающих участие в боевых действиях или пребывания в зоне боевых действий.

  1. Подать заявление

Заявление можно подать:

через приложение "Действие"

в ЦНАПе

в подразделении по вопросам ветеранской политики

Кто имеет право на статус?

Граждане Украины, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или болезни, связанной с войной или участием в боевых действиях.

Сроки рассмотрения – до 30 дней.

После положительного решения:

формируется электронное удостоверение в "Действии"

по желанию выдается бумажное

во время военного состояния удостоверение продолжается автоматически

Вы можете обратиться к юристу ОО "Защита Государства" за бесплатной консультацией – поможем разобраться и пройти процедуру правильно.

Наш адрес :

• г. Черкассы,

ул. Байды Вишневецкого, 47

(на углу с ул. Гоголя)

• г. Золотоноша,

ул. Шевченко, 175

Контакты:

+380 (96) 698 95 91 (офис)

Правовая помощь:

+380 (66) 004 13 90

Психологическая поддержка:

+380 (97) 019 57 65

Напомним, в Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот. Суд избрал ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.

