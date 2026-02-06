В Киеве будут судить главу ВВК Госпогранслужбы, который за деньги переводил военных из передовой в тыл

фото: ГПСУ

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медучреждений ГПСУ. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, направлявшихся для прохождения ВЛК. За 2000 долларов США полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военных ограниченно пригодными к службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья или искусственное направление на лечение без необходимых медицинских показаний.

"В некоторых случаях выводы оформлялись даже при отсутствии военнослужащего во время прохождения комиссии", – говорится в сообщении.

Пока фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

