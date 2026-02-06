16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 17:55

В Киеве будут судить главу ВВК Госпогранслужбы, который за деньги переводил военных из передовой в тыл

06 февраля 2026, 17:55
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медучреждений ГПСУ. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, направлявшихся для прохождения ВЛК. За 2000 долларов США полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военных ограниченно пригодными к службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья или искусственное направление на лечение без необходимых медицинских показаний.

"В некоторых случаях выводы оформлялись даже при отсутствии военнослужащего во время прохождения комиссии", – говорится в сообщении.

Пока фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщалось, за эксруководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог в размере 10 миллионов гривен, определенный судом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ГБР Киев расследование коррупция ГПСУ
В Киеве женщина пришла устраиваться в кафе на работу и украла 20 тыс. грн у работницы
06 февраля 2026, 11:40
В Киеве более тысячи домов до сих пор без отопления: власти ищут решение
05 февраля 2026, 13:06
В Киеве двое мужчин инсценировали разбойное нападение на табачный магазин
05 февраля 2026, 10:42
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59
В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25
На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40
Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06
Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »