Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень

Правоохранители начали расследование по факту драки в Виннице. Инцидент произошел вечером 21 декабря в одном из торговых центров. Подралась группа подростков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения телесные повреждения получил 16-летний парень.

В винницких телеграмм-каналах появилось видео, на котором зафиксирован конфликт с участием группы подростков. Сначала возле торгового центра группа из более пяти человек напала на парня, который был с макияжем. Впоследствии в помещении ТЦ, по информации каналов, толпа численностью более 10 человек снова жестоко избивала того же парня.

По информации одного из каналов, причиной конфликта мог стать внешний вид юноши. После словесных оскорблений парень якобы применил газовый баллончик, после чего ситуация переросла в драку.

По этому факту следователи Винницкого районного управления полиции открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители устанавливают всех участников инцидента, а также выясняют обстоятельства и причины конфликта.

