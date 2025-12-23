07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
01:30  23 декабря
Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
07:50  23 декабря
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 08:24

Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень

23 декабря 2025, 08:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители начали расследование по факту драки в Виннице. Инцидент произошел вечером 21 декабря в одном из торговых центров. Подралась группа подростков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения телесные повреждения получил 16-летний парень.

В винницких телеграмм-каналах появилось видео, на котором зафиксирован конфликт с участием группы подростков. Сначала возле торгового центра группа из более пяти человек напала на парня, который был с макияжем. Впоследствии в помещении ТЦ, по информации каналов, толпа численностью более 10 человек снова жестоко избивала того же парня.

По информации одного из каналов, причиной конфликта мог стать внешний вид юноши. После словесных оскорблений парень якобы применил газовый баллончик, после чего ситуация переросла в драку.

По этому факту следователи Винницкого районного управления полиции открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители устанавливают всех участников инцидента, а также выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Напомним, в Киевской области подростки устроили драку в электричке. Информация внесена в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винница подростки торговый центр драка конфликт перечный баллончик полиция
В Днепре мужчина катался с женщинами на авто с наркотиками и без бампера
22 декабря 2025, 20:50
В Днепре подростки устроили пожар на арене "Метеор"
22 декабря 2025, 10:55
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
22 декабря 2025, 08:23
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Мукачево суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в многоэтажке
23 декабря 2025, 08:36
Россияне ударили по Ровенщине: поврежден многоквартирный дом
23 декабря 2025, 08:25
В Николаевской области на складе магазина произошел масштабный пожар
23 декабря 2025, 08:12
Текущее состояние войны: почему быстрого мира не будет
23 декабря 2025, 07:58
"Никто так не скрывался": как журналисты искали бизнесмена Миндича в Израиле
23 декабря 2025, 07:56
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
23 декабря 2025, 07:50
Массированный удар: РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины
23 декабря 2025, 07:43
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
23 декабря 2025, 07:40
Россияне атаковали FPV-дронами Никопольщину: что известно
23 декабря 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »