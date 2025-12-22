В Днепре подростки устроили пожар на арене "Метеор"

Фото: Відомо

Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря. Подростки устроили пожар на "Метеоре" в вечернее время

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В социальных сетях показали кадры с пожаром на "Метеоре". Известно, что подростки совершили поджог на заброшенной ледовой арене. С какой целью несовершеннолетние это сделали, неизвестно. Отмечается, что прежняя арена превратилась в сплошной беспорядок.

Родителей призывают проводить беседы со своими детьми о правилах пожарной безопасности и последствиях их пребывания в заброшенном здании.

