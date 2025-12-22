В Днепре мужчина катался с женщинами на авто с наркотиками и без бампера.

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что у этого автомобиля не было бампера. В автомобиле кроме водителя было еще две пассажирки. Женщины вели себя подозрительно. Как в результате выяснилось, в машине перевозили наркотики.

"Всем лицам патрульные провели поверхностную проверку и осмотрели авто. Во время поверхностной проверки водителя в его наплечной сумке инспекторы обнаружили 3 слип-пакета с веществом, похожим на наркотическую и слип-пакет с пустыми слип-пакетами, а в салоне авто 2 слип-пакета с указанием. слип-пакеты", – сообщили в полиции.

