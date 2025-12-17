На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом

Ілюстративне фото

У Вінницькій області розглянули справу солдата, якого звинувачують в дезертирстві. Він не повернувся до військової служби після відпустки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У березні 2023 року чоловік добровільно пішов на службу до Десантно-штурмових військ у березні 2023 року, залишивши вдома дружину та малолітню дочку. Він розповів, що брав участь в боях під Бахмутом. Там він отримав контузію, проблеми зі здоров'ям, через що отримав відпустку на 30 днів. Після закінчення відпустки він повідомив командуванню, що на службу повернутися не може.

За словами військового, він страждає "синдромом страху воювання". При цьому він зазначив, що визнає свою провину.

Суд призначив військовому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.