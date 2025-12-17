18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 19:15

На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом

17 грудня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Вінницькій області розглянули справу солдата, якого звинувачують в дезертирстві. Він не повернувся до військової служби після відпустки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У березні 2023 року чоловік добровільно пішов на службу до Десантно-штурмових військ у березні 2023 року, залишивши вдома дружину та малолітню дочку. Він розповів, що брав участь в боях під Бахмутом. Там він отримав контузію, проблеми зі здоров'ям, через що отримав відпустку на 30 днів. Після закінчення відпустки він повідомив командуванню, що на службу повернутися не може.

За словами військового, він страждає "синдромом страху воювання". При цьому він зазначив, що визнає свою провину.

Суд призначив військовому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військова служба суд Вінницька область Бахмут
На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови
16 грудня 2025, 14:52
Схема фіктивних інвалідностей на Полтавщині: експравоохоронцю обрали запобіжний захід
15 грудня 2025, 12:59
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Суд відхилив апеляцію: Ігор Коломойський залишається під вартою
17 грудня 2025, 19:25
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Внаслідок обстрілів Нікопольщини загинула 76-річна жінка, поранений чоловік
17 грудня 2025, 18:57
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
17 грудня 2025, 18:48
Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота
17 грудня 2025, 18:45
Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі
17 грудня 2025, 18:37
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині
17 грудня 2025, 18:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »