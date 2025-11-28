Фото: БЕБ

Поліція викрила групу, яка налагодила продаж нелегально виготовлених підакцизних товарів – нікотиновмісних сумішей і рідин для електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділки продавали продукцію в регіоні через мережу магазинів без відповідних ліцензій.

Правоохоронці провели сім одночасних обшуків у місцях реалізації та зберігання товару. Вилучили понад 50 тисяч ємностей з ароматизаторами, гліцерином та нікотином, майже 3,5 тисячі pod-систем і картриджів. Орієнтовна вартість вилученого — близько 5 млн грн.

Також поліцейські забрали документацію, чорнові записи, ноутбуки та відеозаписи, що підтверджують незаконну діяльність.

За рішенням суду на вилучене майно накладений арешт. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет. Правоохоронці провели 11 обшуків, орієнтовна вартість вилученого – понад 10 млн грн.