Фото: ГСЧС

В четверг, 27 ноября, в Виннице спасатели достали из Вишенского озера женщину без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Обстоятельства трагедии, а также личность погибшей устанавливают правоохранители.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности у водоемов. Даже несколько секунд неосторожности могут иметь трагические последствия.

Напомним, 19 ноября в селе Староаврамовка на Полтавщине в ставке обнаружили тело мужчины. Полицейские установили, что погибший – 58-летний житель этого же села.