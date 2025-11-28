В Виннице из озера достали тело женщины
В четверг, 27 ноября, в Виннице спасатели достали из Вишенского озера женщину без признаков жизни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Обстоятельства трагедии, а также личность погибшей устанавливают правоохранители.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности у водоемов. Даже несколько секунд неосторожности могут иметь трагические последствия.
Напомним, 19 ноября в селе Староаврамовка на Полтавщине в ставке обнаружили тело мужчины. Полицейские установили, что погибший – 58-летний житель этого же села.
