Фото: ДСНС

В четвер, 27 листопада, у Вінниці рятувальники дістали з Вишенського озера жінку без ознак життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Обставини трагедії, а також особу загиблої наразі встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки біля водойм. Навіть кілька секунд необережності можуть мати трагічні наслідки.

Нагадаємо, 19 листопада у селі Староаврамівка на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблий – 58-річний мешканець цього ж села.