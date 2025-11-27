Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники отримали від медиків інформацію про те, що до лікарні госпіталізували 36-річну жінку та дітей 11 і 16 років з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом".

У ДСНС нагадують, що чадний газ – безбарвний, без запаху та смаку. Отруєння може статися непомітно, особливо під час сну. Щоб убезпечити себе, Рятувальники радять регулярно перевіряти справність газових приладів, чистити димоходи й вентиляцію, встановити сигналізатор чадного газу.

