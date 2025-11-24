На Вінниччині сталася потрійна ДТП: пʼятеро травмованих

Фото: поліція

Аварія сталася 22 листопада поблизу села Носківці Жмеринського району за участі вантажівки MAN та автомобілів Volkswagen та "ВАЗ"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі відбулося зіткнення між вантажівкою MAN, яким керував 65-річний житель Жмеринки, та легковиком Volkswagen під керуванням 40-річного жителя села Руданське.

Після цього на узбіччі дороги, де з увімкненою аварійною сигналізацією зупинилася ця вантажівка MAN, у її напівпричеп в'їхав "ВАЗ" під керуванням 41-річного жителя села Браїлів.

Внаслідок ДТП травмовані пʼятеро людей: водій Volkswagen та його пасажири 2, 6 та 36 років, з "ВАЗ" – 72-річна жителька села Кацмазів.

Водії MAN та "ВАЗу" не постраждали.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

