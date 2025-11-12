Фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи з семи осіб. Серед них – посадовці регіонального підрозділу командування Сил логістики ЗСУ (включно з його керівником) та директори кількох приватних компаній

За даними слідства, наприкінці 2022 року фігуранти налагодили постачання двоярусних армійських ліжок, які не відповідали встановленим технічним характеристикам. Без проведення тендеру вони уклали договір на закупівлю 1 400 таких ліжок за ціною, що значно перевищувала ринкову вартість.

Збитки держбюджету внаслідок цих дій становили понад 2,7 млн грн. Під час розслідування частина завданих збитків була відшкодована.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

