08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
12 листопада 2025, 08:28

На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ за розтрату коштів на закупівлях

12 листопада 2025, 08:28
Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи з семи осіб. Серед них – посадовці регіонального підрозділу командування Сил логістики ЗСУ (включно з його керівником) та директори кількох приватних компаній

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, наприкінці 2022 року фігуранти налагодили постачання двоярусних армійських ліжок, які не відповідали встановленим технічним характеристикам. Без проведення тендеру вони уклали договір на закупівлю 1 400 таких ліжок за ціною, що значно перевищувала ринкову вартість.

Збитки держбюджету внаслідок цих дій становили понад 2,7 млн грн. Під час розслідування частина завданих збитків була відшкодована.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

На Вінниччині судитимуть ділків, що привласнили кошти на закупівлі для ЗСУ

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ. Правоохоронці провели 12 обшуків у службових приміщеннях, офісах та за місцями проживання посадовців.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни атакують Харків: у місті пролунали вибухи
12 листопада 2025, 09:26
Операція "Мідас": підсумки по гарячих слідах
12 листопада 2025, 08:58
Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну
12 листопада 2025, 08:57
Нічна атака на Одесу: пошкоджена багатоповерхівка
12 листопада 2025, 08:51
В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
12 листопада 2025, 08:45
Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
12 листопада 2025, 08:21
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 08:13
Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік
12 листопада 2025, 07:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
