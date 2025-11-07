17:51  07 листопада
07 листопада 2025, 18:45

На Вінниччині депутат "купив" дівчину з інвалідністю, щоб не служити в армії

07 листопада 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру депутату однієї з міських рад області та його спільниці у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації. Стало відомо, якою була його схема

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, наприкінці минулого року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри. Молодшій було 18 років: вона має інвалідність ІІ групи й через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій.

Тоді депутат запропонував щомісячні виплати в розмірі 3 тисяч гривень старшій сестрі за шлюб з молодшою. Уже після реєстрації шлюбу він використав документи "дружини", щоб оформити відстрочку від мобілізації.

"6 листопада 2025 року депутата та спільницю затримано. Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру депутату однієї з міських рад області та його спільниці у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149; ст. 336 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

