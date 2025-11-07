Резонансное убийство школьников в Винницкой области: подозреваемый останется под стражей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Суд продолжил заключение под стражей мужчины, подозреваемого в двойном убийстве школьников в Шаргороде Винницкой области

Об этом сообщил Винницкий городской суд, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый, действуя по личным неприязненным мотивам, напал на двух потерпевших на конечной остановке и нанес им более 15 ударов заранее подготовленным ножом. От полученных ран оба погибли на месте.

Суд учел обоснованность подозрения и риски, предусмотренные статьей 177 УПК Украины, и оставил мужчину под стражей без права внесения залога до 10 декабря 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет о 23-летнем бывшем учителе, подозреваемом в убийстве двух старшеклассников.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области мужчина с ножом напал на двух юношей – Владислава Бевзу и Николая Билыка, учеников 10 и 11 класса местного лицея.

Винницкий городской суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве детей.

