Резонансне вбивство школярів на Вінниччині: підозрюваний залишиться під вартою

Суд продовжив тримання під вартою чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві школярів у Шаргороді Вінницької області

Про це повідомив Вінницький міський суд, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний, діючи з особистих неприязних мотивів, напав на двох потерпілих на кінцевій зупинці та наніс їм понад 15 ударів заздалегідь підготовленим ножем. Від отриманих поранень обидва загинули на місці.

Суд врахував обґрунтованість підозри та ризики, передбачені статтею 177 КПК України, і залишив чоловіка під вартою без права внесення застави до 10 грудня 2025 року.

Як повідомили у пресслужбі суду, йдеться про 23-річного колишнього вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох старшокласників.

Нагадаємо, 10 вересня місті Шаргород Вінницької області чоловік із ножем напав на двох юнаків – Владислава Бевзу та Миколу Білика, учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Вінницький міський суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві дітей.

