14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 14:56

В Днепре будут судить мужчину за преступление сексуального характера против 7-летней девочки

03 ноября 2025, 14:56
Фото: Прокуратура Украины
Прокуратура завершила досудебное расследование по делу об ужасном преступлении, совершенном в реабилитационном центре Днепра против малолетнего ребенка

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Западная окружная прокуратура города Днепра 25 октября передала в суд обвинительный акт против местного жителя. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к малолетнему ребенку. Это преступление квалифицируется по 4 части статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в феврале 2025 года. В то время обвиняемый находился на лечении в одном из реабилитационных центров. Он позвал в свою палату семилетнюю девочку, проходившую мимо помещения. Оставшись с ребенком лицом к лицу, мужчина воспользовался его беспомощным состоянием из-за малолетнего возраста и совершил сексуальное насилие.

Преступление обнаружила мать потерпевшей девочки, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Расследование уголовного производства проводили следственные отделения ОП №3 ДРУП №1 Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Суд не определял размер залога для его освобождения.

Ранее сообщалось о задержании в Николаевской области мужчины, который изнасиловал 43-летнюю односельчанку после совместного отдыха в компании. Преступник воспользовался моментом, когда их общий знакомый ушел, оставшись с жертвой наедине и применив физическую силу.

