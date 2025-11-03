16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 16:16

Требовали "придуманный долг" в $50 тыс. и угрожали бизнесмену: на Днепропетровщине будут судить участников ОПГ

03 ноября 2025, 16:16
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В суд направили дело по организованной преступной группе, которая требовала у предпринимателя 50 тысяч долларов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На скамье подсудимых оказались четыре человека, среди которых организатор, 41-летняя женщина, знакомая потерпевшего. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четырех участников ОПГ будут судить за вымогательство

По данным Нацполиции, женщина привлекла трех жителей Кривого Рога для реализации своей схемы. Сначала группа оказывала психологическое давление на предпринимателя, угрожая физической расправой. Когда мужчина отказался выплачивать деньги, его избили и повредили автомобиль.

Предпринимателю нанесли телесные повреждения и повредили авто

В ходе досудебного расследования полиция провела обыски и изъяла имущество участников группы: восемь автомобилей, наличные деньги в разной валюте, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства на сумму более восьми миллионов гривен.

Обвинительный акт по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, направлен в суд.

Ранее сообщалось о разоблачении банды на Львовщине, требовавшей деньги у сирот-переселенцев. Суд Стрыйского района вынес приговор: организатора приговорили к 7,5 годам, а двух участников – к 7 годам лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область вымогательство ОПГ предприниматели уголовное производство суд
Работник колонии в Житомирской области поставлял наркотики заключенным: полиция задержала сотрудника
03 ноября 2025, 16:04
Трое жителей Сумщины потеряли за один клик более 130 тыс. грн – мошенники действовали через TikTok
03 ноября 2025, 15:12
В Днепре будут судить мужчину за преступление сексуального характера против 7-летней девочки
03 ноября 2025, 14:56
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок
03 ноября 2025, 18:22
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных
03 ноября 2025, 17:55
"Продавала любовь" для уклонения от службы: в Кировоградской области женщина устроила "брачное агентство" для уклонистов
03 ноября 2025, 17:45
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен
03 ноября 2025, 17:11
50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"
03 ноября 2025, 17:05
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »