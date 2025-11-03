Фото: Национальная полиция Украины

В суд направили дело по организованной преступной группе, которая требовала у предпринимателя 50 тысяч долларов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На скамье подсудимых оказались четыре человека, среди которых организатор, 41-летняя женщина, знакомая потерпевшего. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четырех участников ОПГ будут судить за вымогательство

По данным Нацполиции, женщина привлекла трех жителей Кривого Рога для реализации своей схемы. Сначала группа оказывала психологическое давление на предпринимателя, угрожая физической расправой. Когда мужчина отказался выплачивать деньги, его избили и повредили автомобиль.

Предпринимателю нанесли телесные повреждения и повредили авто

В ходе досудебного расследования полиция провела обыски и изъяла имущество участников группы: восемь автомобилей, наличные деньги в разной валюте, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства на сумму более восьми миллионов гривен.

Обвинительный акт по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, направлен в суд.

Ранее сообщалось о разоблачении банды на Львовщине, требовавшей деньги у сирот-переселенцев. Суд Стрыйского района вынес приговор: организатора приговорили к 7,5 годам, а двух участников – к 7 годам лишения свободы.