16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 17:01

На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн

03 листопада 2025, 17:01
На Вінниччині суд ухвалив рішення про повернення у комунальну власність гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної прокуратури

Про це повідомляє Суспільне Вінниця, передає RegioNews.

Зокрема, суд визнав недійсною купівлю гідроспоруди вартістю 66,4 млн грн, розташованої на території Стрижавської громади. Її площа становить 2,4 тис. м².

"Прокурори у суді довели, що фізична особа, орендуючи водойму для рибогосподарських потреб, незаконно набула у приватну власність розташоване на ній нерухоме майно – гідротехнічну споруду, яку надалі відчужила іншій особі", — зазначили у прокуратурі.

Крім того, суд задовольнив аналогічний позов Вінницької окружної прокуратури до іншої фізичної особи. Йдеться про гідроспоруди загальною площею 2,5 тис. м² та вартістю 46,4 млн грн, розташовані на території Вінницької територіальної громади.

"Встановлено, що фізична особа орендувала земельні ділянки водного фонду разом із водоймою та, порушивши вимоги законодавства, незаконно набула у приватну власність гідротехнічні споруди", — йдеться у повідомленні.

Після виконання рішень суду зазначене майно буде повернуто у комунальну власність.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Фігуранту загрожує до 6 років ув’язнення.

суд Вінниця
