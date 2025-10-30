12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 15:28

Замовне вбивство за $5 тис.: трьох учасників злочинної схеми затримали на Вінниччині

30 жовтня 2025, 15:28
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці викрили трьох осіб, які готували замовне вбивство киянина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка з Києва звернулася до кримінальних кіл із проханням усунути чоловіка, з яким у неї виникли неприязні стосунки, і запропонувала за це 5 тисяч доларів.

Організацією злочину займався 49-річний ув'язнений Ладижинської колонії, який позиціонує себе як "кримінальний авторитет" і відбуває 12-річний термін за розбій та вимагання. До нього приєдналися ще два засуджених – 37 та 31 років. Фігуранти шукали виконавця, збирали інформацію про місце проживання та маршрути пересування "жертви".

Поліція провела обшуки у підозрюваних

У червні поліція Вінниччини разом зі спецпідрозділами провела обшуки в місцях утримання підозрюваних. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та чорнові записи з даними киянина.

Всі три учасники групи отримали повідомлення про підозру у підготовці умисного вбивства на замовлення організованою групою, що передбачає довічне позбавлення волі.

Вилучено телефони, комп'ютери та документи

Досудове розслідування триває. Заходи із запобігання злочину здійснювалися під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури за участю управління стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативних підрозділів Ладижинської колонії.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка планувала позбутися коханця доньки, запропонувавши за його вбивство $1500. Суд визнав 65-річну Лідію Корольову винною у замаху на умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб.

Вінниця заказне вбивство киянин колонія затримання поліція
