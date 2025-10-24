14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 21:25

На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів

24 жовтня 2025, 21:25
Фото: Нацполіція
У Вінницькій області правоохоронці викрили зловмисників, які отримували доступ до криптогаманців жертв та спустошували їх. Найближчі роки вони можуть провести у в'язниці

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Зловмисники створили низку Телеграм-каналів, де вони поширювали недостовірну інформацію про обмін криптовалюти та її "перевірку на легальність". Під цими приводами, використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники привласнювали цифрові активи громадян.

Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

Шахраї вже отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

