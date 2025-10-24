Фото: Нацполіція

У Вінниці біля будівлі лікарні знайшли тіла двох собак. З'ясувалось, що за цими тваринами доглядали місцеві зоозахисниці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 вересня поблизу обласної лікарні ім. М. І. Пирогова. Там знайшли тіла двох мертвих собак. Правоохоронці призначили судово-ветеринарну експертизу для встановлення причин загибелі собак, також відбулися допити свідків, зоозахисників та персоналу лікарні.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.