Фото: поліція

Вранці 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох підлітків із ножовими пораненнями

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класу Шаргородської громади. Правоохоронці встановили можливого причетного до смерті підлітків, його затримали.

На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі обставини трагедії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 8 вересня у Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину – на її тілі були численні ножові поранення. За підозрою у скоєнні вбивства поліцейські затримали її знайомого.