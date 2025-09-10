Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Вінницької ОВА.

Зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Деталі уточнюються.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.