Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: поліція завершила розслідування справи
Правоохоронці завершили розслідування справи про отруєння клієнтів закладу швидкого харчування у Калинівці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, 31-річний працівник порушив санітарні норми під час приготування їжі.
Раніше чоловіку висунули обвинувачення за ст. 325 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.
Нагадаємо, наприкінці червня в одному з місцевих кафе у Калинівці 28 людей, серед них дев’ятеро дітей, отруїлися після вживання шаурми.
