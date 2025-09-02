09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
02 вересня 2025, 11:22

Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: поліція завершила розслідування справи

02 вересня 2025, 11:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці завершили розслідування справи про отруєння клієнтів закладу швидкого харчування у Калинівці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 31-річний працівник порушив санітарні норми під час приготування їжі.

Раніше чоловіку висунули обвинувачення за ст. 325 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці червня в одному з місцевих кафе у Калинівці 28 людей, серед них дев’ятеро дітей, отруїлися після вживання шаурми.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Косметика й бритвені касети: на Львівщині зупинили контрабанду на два мільйони
02 вересня 2025, 11:43
Нафтова пляма обсягом понад 10 тонн рухається Чорним морем у напрямку Криму
02 вересня 2025, 11:35
На Рівненщині водій автомобіля "Jaguar" допустив наїзд на 35-річного пешехода
02 вересня 2025, 11:06
Російська армія зазнала масштабних втрат у серпні
02 вересня 2025, 10:56
Костюк зупинилася за крок до чвертьфіналу US Open
02 вересня 2025, 10:55
Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури
02 вересня 2025, 10:49
Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині
02 вересня 2025, 10:43
До $3 тисяч: на Закарпатті військового посадовця викрили на хабарях
02 вересня 2025, 10:38
На Донеччині викрили російського "крота" на одній з ремонтних баз ЗСУ
02 вересня 2025, 10:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
