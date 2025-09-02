Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили розслідування справи про отруєння клієнтів закладу швидкого харчування у Калинівці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 31-річний працівник порушив санітарні норми під час приготування їжі.

Раніше чоловіку висунули обвинувачення за ст. 325 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці червня в одному з місцевих кафе у Калинівці 28 людей, серед них дев’ятеро дітей, отруїлися після вживання шаурми.