Массовое отравление шаурмой в Калиновке: работнику кафе сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении работнику фастфуда в Калиновке Хмельницкого района, клиенты которого попали в больницу с пищевым отравлением
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в медицинские учреждения обратились 29 человек, 10 из них — дети. Предварительно, потерпевшие отравились едой, которую они приобрели в фастфуде.
"31-летний мужчина подозревается в нарушении санитарных правил и норм, что повлекло массовое отравление (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в Калиновке 25 человек, среди которых дети, отравились в одном из местных кафе из-за употребления некачественной шаурмы.