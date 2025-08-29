Фото: БЭБ

Чиновник передавал земли в собственность себе и третьим лицам, оформляя документы с ложными сведениями о разрешении на разработку проектов землеустройства

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Следствие установило, что в течение пяти лет чиновник отвёл 38 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 29 гектаров. Ориентировочная стоимость этих земель превышает 8 миллионов гривен. Суд наложил арест на имущество для возмещения причиненного ущерба.

Обвинительный акт направлен по ряду статей Уголовного кодекса Украины: использование служебного положения для получения неправомерной выгоды, служебный подлог, использование поддельных документов и распоряжение имуществом, полученным преступным путем.

Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Винницкой областной прокуратуры. Рассмотрение в суде позволит оценить объем ущерба и определить ответственность бывшего чиновника.

