29 августа 2025, 17:08

В Винницкой области будут судить бывшего сельского голову за незаконное отчуждение земель на сумму более 8 млн грн

29 августа 2025, 17:08
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Чиновник передавал земли в собственность себе и третьим лицам, оформляя документы с ложными сведениями о разрешении на разработку проектов землеустройства

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Следствие установило, что в течение пяти лет чиновник отвёл 38 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 29 гектаров. Ориентировочная стоимость этих земель превышает 8 миллионов гривен. Суд наложил арест на имущество для возмещения причиненного ущерба.

Обвинительный акт направлен по ряду статей Уголовного кодекса Украины: использование служебного положения для получения неправомерной выгоды, служебный подлог, использование поддельных документов и распоряжение имуществом, полученным преступным путем.

Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Винницкой областной прокуратуры. Рассмотрение в суде позволит оценить объем ущерба и определить ответственность бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, в Днепре разоблачили группу лиц, которые сбывали поддельные электронные гаджеты на сумму более 24 млн грн. Злоумышленники продавали смарт-часы, наушники, зарядные устройства и другие аксессуары под видом оригинальной продукции.

