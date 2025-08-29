Иллюстративное фото

Печерский районный суд применил меры к судьям Марьинского районного суда Донецкой области Сергея Липчанского и Виктории Приходько. При этом прокурор требовал для первого содержания под стражей

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Сергей Липчанский подозревается в препятствовании деятельности ВСУ, а также в служебном подлоге и вмешательстве в систему документооборота суда.

В 2022-2024 годах он принял 128 судебных решений о расторжении брака, лишении родительских прав матери, установлении факта самостоятельного воспитания и содержании отцом несовершеннолетнего ребенка. По данным следствия, повсюду истцами были мужчины, что было нетипичным до начала полномасштабной войны. Впоследствии этими решениями 46 мужчин воспользовались для пересечения границы.

По версии следствия, это было связано со взятками. "Вознаграждение" за решение было около 3 тысяч долларов. По данным правоохранителей, в Марьинском районном суде действовала преступная группа, в состав которой входили судья, помощник судьи, заместитель руководителя аппарата суда и секретарь судебного заседания.

Что касается Виктории Приходько, то стражи порядка зафиксировали ее переписки, которые дали основания выдвинуть ей подозрение в оправдании Вооруженной агрессии РФ.

Прокуратура требовала для Сергея Липчанского содержания под стражей, а для Виктории Приходько – домашний арест. Суд в итоге избрал обоим одинаковую меру пресечения: ночной домашний арест.

Напомним, ранее Высший совет правосудия отстранил от работы судью Марьинского райсуда Донецкой области Викторию Приходько, которая с апреля этого года работала в Шевченковском райсуде Запорожья. По инкриминируемой статье Уголовного кодекса ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.