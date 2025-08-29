15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 17:08

На Вінниччині судитимуть колишнього сільського голову за незаконне відчуження земель на понад 8 млн грн

29 серпня 2025, 17:08
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Чиновник передавав землі у власність собі та третім особам, оформлюючи документи з неправдивими відомостями про дозвіл на розробку проєктів землеустрою

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Слідство встановило, що протягом п'яти років посадовець відвів 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 29 гектарів. Орієнтовна вартість цих земель перевищує 8 мільйонів гривень. Суд наклав арешт на майно для відшкодування завданих збитків.

Обвинувальний акт скеровано за низкою статей Кримінального кодексу України: використання службового становища для отримання неправомірної вигоди, службове підроблення, використання підроблених документів та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Вінницької обласної прокуратури. Розгляд у суді дозволить оцінити обсяг збитків і визначити відповідальність колишнього посадовця.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі викрили групу осіб, які збували підроблені електронні гаджети на суму понад 24 млн грн. Зловмисники продавали смарт-годинники, навушники, зарядні пристрої та інші аксесуари під виглядом оригінальної продукції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область земля чиновники незаконне збагачення БЕБ суд
Суддів Марʼїнського суду відправили під домашній арешт: деталі справи
29 серпня 2025, 15:13
На Сумщині жінка хотіла продати дитину після пологів: що вирішив суд
29 серпня 2025, 15:13
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
29 серпня 2025, 12:50
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
29 серпня 2025, 17:15
Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето Навроцького
29 серпня 2025, 16:35
В Україні закривається велика мережа супермаркетів
29 серпня 2025, 16:31
Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки
29 серпня 2025, 16:19
СБУ викрила проросійського агента, який наводив удари по шпиталях Донеччини
29 серпня 2025, 16:13
Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
29 серпня 2025, 16:05
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »