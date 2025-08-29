Фото: БЕБ

Чиновник передавав землі у власність собі та третім особам, оформлюючи документи з неправдивими відомостями про дозвіл на розробку проєктів землеустрою

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Слідство встановило, що протягом п'яти років посадовець відвів 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 29 гектарів. Орієнтовна вартість цих земель перевищує 8 мільйонів гривень. Суд наклав арешт на майно для відшкодування завданих збитків.

Обвинувальний акт скеровано за низкою статей Кримінального кодексу України: використання службового становища для отримання неправомірної вигоди, службове підроблення, використання підроблених документів та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Вінницької обласної прокуратури. Розгляд у суді дозволить оцінити обсяг збитків і визначити відповідальність колишнього посадовця.

