Фото: Нацполиция

В Киеве задержан организатор незаконной переправки мужчины за границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

42-летний житель Киева за деньги пообещал перевезти военнообязанного перевезти его из столицы в Европу. Сначала они должны были доехать до пограничной области. Затем военнообязанный должен был перебраться за границу через реку Тиса. За свои услуги делец хотел получить 8 тысяч долларов.

Его задержали при передаче аванса в размере 5 тысяч долларов. Сейчас ему избрали меру пресечения. Злоумышленнику грозит до 9 лет заключения.

Напомним, на Буковине в середине августа пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, заплатившего $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь мужчине придется заплатить штраф.