11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 18:56

Киевлянин разработал уклоняющийся план побега за 8 тысяч долларов

25 августа 2025, 18:56
Фото: Нацполиция
В Киеве задержан организатор незаконной переправки мужчины за границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

42-летний житель Киева за деньги пообещал перевезти военнообязанного перевезти его из столицы в Европу. Сначала они должны были доехать до пограничной области. Затем военнообязанный должен был перебраться за границу через реку Тиса. За свои услуги делец хотел получить 8 тысяч долларов.

Его задержали при передаче аванса в размере 5 тысяч долларов. Сейчас ему избрали меру пресечения. Злоумышленнику грозит до 9 лет заключения.

Напомним, на Буковине в середине августа пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, заплатившего $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь мужчине придется заплатить штраф.

пересечение границы уклонение от мобилизации Киев
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Президенту США Дональду Трампу оставили Кубок мира по футболу
25 августа 2025, 19:44
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
25 августа 2025, 19:27
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за смертельное избиение собственного брата
25 августа 2025, 19:27
Во Львове в результате ДТП пострадала пожилая женщина: обстоятельства происшествия
25 августа 2025, 19:13
В Житомирской области остановили работу схемы выращивания сельхозпродукции на радиационно загрязненных землях
25 августа 2025, 19:00
Министр обороны Шмигаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины
25 августа 2025, 18:59
В Днепре 9-летний ребенок травмировался в результате падения инсталляции в парке
25 августа 2025, 18:51
Группа лиц завладела более чем 1,34 млрд грн Минобороны на закупке боеприпасов
25 августа 2025, 18:42
В Днепре девушка выпала с 15 этажа многоэтажного дома на Солнечной Набережной
25 августа 2025, 18:29
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
