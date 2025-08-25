Фото: Львовская таможня

В пунктах пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини" таможенники разоблачили две попытки провезти товары без уплаты таможенных платежей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Львовской таможни .

В "Краковке" во время осмотра автомобиля Mercedes-Benz, ехавшего по полосе "зеленый коридор" из Польши, сканирующая система обнаружила незадекларированную технику.

40-летний житель Черкасской области пытался ввезти в Украину 20 единиц электроники марок Sony, Ecovacs Robotics, Marshall, Apple, косметику и набор для игры в гольф. Примерная стоимость товаров – около 350 тысяч гривен.

В "Шегинях" таможенники остановили микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором обнаружили 22 акустических системы, звуковые усилители и проигрыватели для виниловых пластинок на сумму около 450 тысяч гривен.

По обоим случаям составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники остановили Mercedes-Benz Sprinter с высокостоящей техникой – двумя акустическими колонками Bowers & Wilkins ориентировочной стоимостью около 1 млн гривен.