Фото: поліція Вінницької області

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, до організації схеми був причетний 22-річний мешканець Гайсинського району. Він отримав частину винагороди від організатора оборудки за те, що погодився допомогти у перевезенні 33-річного військовозобов'язаного до кордону.

За даними слідства, молодик заручився підтримкою знайомого водія, якому не повідомив справжню мету поїздки. На шляху Ямпіль–Могилів-Подільський, неподалік села Дорошівка, транспортний засіб зупинили прикордонники. Саме там було припинено спробу незаконного виїзду за межі України.

Правоохоронці зафіксували, що за допомогу у схемі зловмисник отримав 12 тисяч гривень із загальної суми у 7 тисяч доларів, яку мав передати організатор. Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної схеми та перевірки їхньої можливої причетності до подібних випадків.

Матеріали кримінального провадження передані на розгляд слідчим, які мають надати правову оцінку діям затриманого. У разі доведення вини йому загрожує покарання згідно з чинним законодавством.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали 42-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон за 8 тисяч доларів. За планом, ухилянт мав дістатися прикордонної області, а далі перетнути річку Тиса, однак його дії викрили правоохоронці.