26 серпня 2025, 16:22

На Вінниччині затримали 22-річного чоловіка, який за 12 тис. грн допомагав переправляти ухилянтів

26 серпня 2025, 16:22
Фото: поліція Вінницької області
У Ямполі Вінницької області викрито спробу незаконного переправлення через державний кордон чоловіка призовного віку

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, до організації схеми був причетний 22-річний мешканець Гайсинського району. Він отримав частину винагороди від організатора оборудки за те, що погодився допомогти у перевезенні 33-річного військовозобов'язаного до кордону.

За даними слідства, молодик заручився підтримкою знайомого водія, якому не повідомив справжню мету поїздки. На шляху Ямпіль–Могилів-Подільський, неподалік села Дорошівка, транспортний засіб зупинили прикордонники. Саме там було припинено спробу незаконного виїзду за межі України.

Правоохоронці зафіксували, що за допомогу у схемі зловмисник отримав 12 тисяч гривень із загальної суми у 7 тисяч доларів, яку мав передати організатор. Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної схеми та перевірки їхньої можливої причетності до подібних випадків.

Матеріали кримінального провадження передані на розгляд слідчим, які мають надати правову оцінку діям затриманого. У разі доведення вини йому загрожує покарання згідно з чинним законодавством.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали 42-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон за 8 тисяч доларів. За планом, ухилянт мав дістатися прикордонної області, а далі перетнути річку Тиса, однак його дії викрили правоохоронці.

Вінницька область незаконна діяльність військовозобовʼязані ухилянт кордон
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
