Фото: БЕБ

Слідство встановило, що компанія мала спеціальний дозвіл на користування надрами та видобувала граніт на одному з родовищ області

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За документами Державної комісії по запасах корисних копалин, підприємство повинно було переробляти видобутий граніт на бутовий камінь та щебінь за державними стандартами і сплачувати рентну плату від вартості реалізації продукції.

Проте у 2020-2024 роках директор продавав граніт пов'язаній компанії за заниженими цінами - від 40 до 90 грн за тонну - і відображав такі операції у податковій звітності. Загалом через це було реалізовано близько 7,5 млн куб. м продукції.

Далі пов'язана фірма продавала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі, що призвело до значного заниження рентних платежів та несплати державі понад 27 млн грн. За версією слідства, це є умисним ухиленням від сплати податків у великих розмірах.

Підозру колишньому керівнику повідомили за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що в межах масштабної антикорупційної операції правоохоронці провели слідчі дії у п'яти областях та Києві. За даними прокуратури Донецької області, під час операції виявили схеми, через які 43 мільйони гривень опинилися у приватних кишенях.