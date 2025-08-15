11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 11:25

На Вінниччині екскерівник гірничодобувного підприємства підозрюється у несплаті 27 млн грн державі

15 серпня 2025, 11:25
Фото: БЕБ
Слідство встановило, що компанія мала спеціальний дозвіл на користування надрами та видобувала граніт на одному з родовищ області

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За документами Державної комісії по запасах корисних копалин, підприємство повинно було переробляти видобутий граніт на бутовий камінь та щебінь за державними стандартами і сплачувати рентну плату від вартості реалізації продукції.

Проте у 2020-2024 роках директор продавав граніт пов'язаній компанії за заниженими цінами - від 40 до 90 грн за тонну - і відображав такі операції у податковій звітності. Загалом через це було реалізовано близько 7,5 млн куб. м продукції.

Далі пов'язана фірма продавала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі, що призвело до значного заниження рентних платежів та несплати державі понад 27 млн грн. За версією слідства, це є умисним ухиленням від сплати податків у великих розмірах.

Підозру колишньому керівнику повідомили за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що в межах масштабної антикорупційної операції правоохоронці провели слідчі дії у п'яти областях та Києві. За даними прокуратури Донецької області, під час операції виявили схеми, через які 43 мільйони гривень опинилися у приватних кишенях.

14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області
15 серпня 2025, 12:44
На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32
На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів
15 серпня 2025, 12:07
Намагався врятувати подвір'я від вогню: на Дніпропетровщині чоловік постраждав від пожежі
15 серпня 2025, 11:55
Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний
15 серпня 2025, 11:50
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45
Російські ракети стали небезпечнішими: модернізовані "Іскандери" обходять українські Patriot
15 серпня 2025, 11:44
Замість гарячої ночі крадіжка: у Харкові чоловіка пограбувала жінка в готелі
15 серпня 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
