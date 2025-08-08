Фото: ДБР

У Вінницькій області слідчі Державного бюро розслідувань викрили двох посадовців Держпродспоживслужби, яких підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Під слідством перебувають начальник обласного управління та керівник районного управління цього відомства. За даними слідства, вони запропонували підлеглому сприяти у виділенні службового житла в місті Немирів за винагороду.

Заявник звернувся до обласного керівника з проханням допомогти оформити житло. Той обговорив питання зі своїм колегою з району, після чого обидва домовилися вимагати гроші за "вирішення питання". Вартість такої "послуги" вони оцінили у 12 тисяч доларів США. Половину цієї суми працівник мав сплатити на початку оформлення документів, решту - після отримання житла у власність.

Правоохоронці затримали начальника районного управління під час передачі першої частини коштів - 6 тисяч доларів. Йому та керівнику обласного управління повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав районному посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонив його від роботи.

Під час обшуку в оселі керівника обласного управління Держпродспоживслужби слідчі виявили та вилучили кокаїн. У зв'язку з цим йому також інкримінували незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України). Згідно з чинним законодавством, обом підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

