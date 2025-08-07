Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Ему инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в соответствии с частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что в 2023 году должностное лицо не задекларировало жилой дом площадью 180 квадратных метров стоимостью более 2,3 миллиона гривен, а также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 почти за 1,5 миллиона гривен. Оба объекта, по данным следствия, чиновник активно использовал в течение всего отчетного года, однако не указал в имущественной декларации, как этого требует антикоррупционное законодательство.

Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или ограничение свободы до двух лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, украинские должностные лица продолжают допускать многочисленные нарушения при подаче деклараций. Только за полгода в каждом третьем были обнаружены существенные неточности на миллиарды гривен.