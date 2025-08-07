12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 16:45

В Винницкой области чиновника подозревают в сокрытии в декларации имущества на 3,8 млн грн

07 августа 2025, 16:45
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Руководитель Винницкой областной прокуратуры сообщил о подозрении городскому голове одного из районных центров области

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Ему инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в соответствии с частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что в 2023 году должностное лицо не задекларировало жилой дом площадью 180 квадратных метров стоимостью более 2,3 миллиона гривен, а также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 почти за 1,5 миллиона гривен. Оба объекта, по данным следствия, чиновник активно использовал в течение всего отчетного года, однако не указал в имущественной декларации, как этого требует антикоррупционное законодательство.

Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или ограничение свободы до двух лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, украинские должностные лица продолжают допускать многочисленные нарушения при подаче деклараций. Только за полгода в каждом третьем были обнаружены существенные неточности на миллиарды гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Декларация налоговая служба деньги имущество данные информация
7 производственных линий и товар на 50 миллионов: разоблачено масштабное подпольное производство и сеть продаж
07 августа 2025, 15:24
Продавая товар в интернете, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен
07 августа 2025, 15:07
Бывшего госсекретаря Минюста и чиновников разоблачили на схеме хищения бюджетных миллионов
06 августа 2025, 19:01
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Харьковской области обсудили новые механизмы поддержки бизнеса в условиях войны
07 августа 2025, 17:03
Экс-чиновница Одесского городского совета скрыла в декларациях более 9 млн грн
07 августа 2025, 16:56
Более 19 тысяч гривен от международных партнеров получат семьи из Харьковщины на покупку твердого топлива на грядущую зиму
07 августа 2025, 16:38
В Киеве за развращение 13-летней девушки мужчина получил 15 лет тюрьмы
07 августа 2025, 16:32
В Одесской области женщина убила мужчину, а вместо тюрьмы хочет пойти на фронт
07 августа 2025, 16:31
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 16:21
В Киевской области утонул подросток, еще двое пострадали: подробности трагедии на воде
07 августа 2025, 16:06
Более 5,1 млн грн убытков: экс-директор предприятия на Винниччине получил подозрение
07 августа 2025, 16:06
В Одесской области задержаны трое злоумышленников, которые пытались незаконно доставить мужчину в Польшу
07 августа 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »