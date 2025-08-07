12:43  07 серпня
07 серпня 2025, 16:45

На Вінниччині посадовця підозрюють у приховуванні в декларації майна на 3,8 млн грн

07 серпня 2025, 16:45
Фото: ілюстративне
Керівник Вінницької обласної прокуратури повідомив про підозру міському голові одного з районних центрів області

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації відповідно до частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що у 2023 році посадовець не задекларував житловий будинок площею 180 квадратних метрів вартістю понад 2,3 мільйона гривень, а також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 майже за 1,5 мільйона гривень. Обидва об’єкти, за даними слідства, чиновник активно використовував протягом усього звітного року, проте не зазначив у майновій декларації, як цього вимагає антикорупційне законодавство.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі до двох років. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Раніше повідомлялося, українські посадовці продовжують допускати численні порушення при поданні декларацій. Лише за пів року в кожній третій були виявлені суттєві неточності на мільярди гривень.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
