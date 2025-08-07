Фото: ілюстративне

Керівник Вінницької обласної прокуратури повідомив про підозру міському голові одного з районних центрів області

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації відповідно до частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що у 2023 році посадовець не задекларував житловий будинок площею 180 квадратних метрів вартістю понад 2,3 мільйона гривень, а також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 майже за 1,5 мільйона гривень. Обидва об’єкти, за даними слідства, чиновник активно використовував протягом усього звітного року, проте не зазначив у майновій декларації, як цього вимагає антикорупційне законодавство.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі до двох років. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Раніше повідомлялося, українські посадовці продовжують допускати численні порушення при поданні декларацій. Лише за пів року в кожній третій були виявлені суттєві неточності на мільярди гривень.