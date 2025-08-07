12:43  07 августа
07 августа 2025, 15:24

7 производственных линий и товар на 50 миллионов: разоблачено масштабное подпольное производство и сеть продаж

07 августа 2025, 15:24
Фото: БЕБ
Масштабное подпольное производство вейпов и комплектующих к ним разоблачили сразу в нескольких регионах Украины

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

По данным досудебного расследования, группа лиц организовала нелегальный бизнес без необходимых лицензий, производя жидкости для вейпов, комплектующие и картриджи. Продукция была реализована как через интернет, так и через собственную сеть торговых точек в торгово-развлекательных центрах по всей Украине. К работе подпольной системы, по оперативной информации, привлечено ориентировочно 300 человек.

В рамках спецоперации детективы БЭБ провели более 40 обысков. Следственные действия прошли в Киеве, на территории Киевской и Житомирской областей. Обыски проводились в офисах, складах, транспорте и помещениях торговой сети, где реализовывалась нелегальная продукция.

На складах хранили продукцию без маркировки

Правоохранители изъяли более 276 тысяч единиц незаконно изготовленной продукции, в том числе жидкости для вейпов, ароматизаторы, картриджи с курительными смесями и наборы для смешивания. Также обнаружили 7 полноценных производственных линий и большое количество сырья – глицерин, пропиленгликоль, никотин, ароматизаторы. Общий объем извлекаемых ингредиентов составляет около 6 тысяч литров. Общая стоимость товара, по оценке следствия, составляет 50 миллионов гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению причастных лиц к ответственности и установлению всех звеньев преступной схемы.

Ранее сообщалось про обнаружение незаконного производства табачной продукции в Харьковской области. По данным следствия, цех действовал в жилом секторе, а товар сбывали посредством популярного мессенджера.

