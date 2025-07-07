РФ запустила по Украине ракеты С-300 и более 100 дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 июля российская армия запустила по Украине четыре ракеты, а также 101 ударный дрон типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 75 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Агрессор запустил дроны из направлений – Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма. Кроме того, Россия ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 58 — сбиты огневыми средствами поражения, 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в 10 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на семи локациях.