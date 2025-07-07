Обстрелы Днепропетровщины: ранены пять человек, горели школа и дома

фото: Днепропетровская ОВА

Российская армия атаковала Днепропетровщину. Под вражеским огнем оказались Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, на Никопольщине агрессор применял артиллерию и беспилотники. Обстрелы зафиксированы по райцентру и территории Марганецкой общины.

В результате ударов ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Оба получили легкие ранения и будут лечиться амбулаторно.

Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В результате обстрела загорелась гимназия — огонь оперативно потушили спасатели.

В Маломихайловской общине Синельниковского района враг атаковал из беспилотника. Пострадали три мирных жителя — женщина и двое мужчин.

Пожар возник в двух частных домах и столовой, его удалось быстро локализовать. Также повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов в 38 населенных пунктах в 14 территориальных общинах Сумской области. Погибли два мирных жителя.