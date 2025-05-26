В Киеве мужчина застрял в вентиляционной шахте многоэтажки

фото: ГСЧС Киева

В Оболонском районе столицы спасатели деблокировали мужчину с вентиляционной шахты

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что 25 мая спасателям пришел вызов от патрульной полиции с просьбой оказать помощь человеку на улице Иорданской.

Оказалось, что мужчина застрял в вентиляционной шахте между вторым и третьим этажами девятиэтажного дома.

С помощью бензореза, электрического, гидравлического и шанцевого инструмента, пострадавшего уволили и передали медикам.

Напомним, в марте в Прикарпатье из лифта многоэтажки освободили женщину с двумя маленькими детьми.