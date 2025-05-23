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23 мая 2025, 16:29

Эксперты устанавливают причину масштабного пожара в Тернополе

23 мая 2025, 16:29
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фото: Национальная полиция
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О пожаре на Объездной в Тернополе поступило сообщение на спецлинию полиции 23 мая в 13.21. На место пожара выезжали спасатели и следственно-оперативная группа полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как выяснилось, горел супермаркет и соседские торгово-складские помещения. Площадь возгорания – около 1500 м². К счастью, никто не пострадал.

Причину возгорания установят эксперты. Разрешается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Напомним, в Тернополе на улице Объездной вспыхнул масштабный пожар в торгово-складских помещениях.

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