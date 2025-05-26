На Буковине в результате пожара в доме погиб мужчина
Пожар произошел 24 мая в селе Плоска Черновицкой области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горел частный дом. На пожаре обнаружили тело 68-летнего мужчины.
Отмечается, что подразделения ГУ ГСЧС на место происшествия не вызывались.
Обстоятельства гибели устанавливают правоохранители.
Напомним, 21 мая в Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина.
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