Кандидат в мэры Винницы от "ОПЗЖ" Вячеслав Узелков перепутал Верховную Раду с Думой

На представлении кандидата глава партии Юрий Бойко и сам Узелков прыгали через скакалку, ибо "кто не скачет, тот не мэр"

На представлении кандидата глава партии Юрий Бойко и сам Узелков прыгали через скакалку, ибо "кто не скачет, тот не мэр"

Фото: Вежа

Сегодня, 23 сентября, в Виннице состоялось представление кандидатов на предстоящих местных выборах от ОПЗЖ. Кандидатом на должность винницкого городского головы стал боксер и шоумен Вячеслав Узелков. Также представили кандидатов в депутаты Винницкого горсовета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Башня.

Представлял Узелкова в спортивном клубе "Нокаут” сопредседатель "Оппозиционной платформы – За Жизнь” Юрий Бойко.

Так, около 11:00 перед небольшой публикой, среди которой в основном были журналисты, один из лидеров пророссийской партии сначала спросил об успехах спортсменов клуба на боксерском ринге. Однако потом, почти сразу, разулся, чтобы попрыгать на скакалке.

Параллельно к нему присоединился боксер и шоумен Вячеслав Узелков, которого Бойко представил как кандидата на пост мэра Винницы. Сопровождались прыжки политиков шутками. В частности, Бойко перефразировал известное высказывание, указав, что "Кто не скачет, тот не мэр”.

После прыжков Бойко отметил, что "люди, которые имеют авторитет на международной арене, очень хорошо потом становятся хозяйственниками и заботятся о своих городах”. Именно за это, по словам Бойко, Узелкову предложили стать кандидатом.

Сам Узелков отметил, что его "очень раздражает”, когда говорят, что "Винница – европейский город” и нам еще далеко до Европы. По его мнению, "сделан” только центр", но дальше ничего нет”.

Я уверен, что со своей командой мы каждый кирпич поставим на свое место. Потому что у меня крутая к... (очевидно, команда – авт.), которая не один год уже у нас в Думе, в Раде – и я знаю, что мы с ними сделаем очень много хороших дел для города. Потому что знаете как: любовь к городу должна быть в сердце. Я об этом городе знаю почти все, потому что сердце живет в городе, а город живет в моем сердце. Я всегда буду стоять грудью вперед на защите своего города – отметил Узелков.

Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".

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