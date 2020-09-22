Мэр Винницы Сергей Моргунов идет на выборы во второй раз
Действующий городской голова Винницы Сергей Моргунов попытается во второй раз занять мэрское кресло вместе с командой «Украинской стратегии Гройсмана».
Об этом сам Сергей Моргунов написал на своей странице в Facebook.
Я баллотируюсь на должность городского головы и веду команду в городскую и областную рады. А наши представители будут баллотироваться от "Украинской стратегии" в городах и ОТГ по всей области. Потому что мы хотим, чтобы все общины нашего региона были успешными и уверенно шли вперед, – рассказал Сергей Моргунов.
Как сообщил мэр, команда "Украинской стратегии Гройсман" выдвинула кандидатов на должности председателей объединенных территориальных общин Винницкой области, а также в депутаты разных уровней.
Сегодня получил удостоверение кандидата на должность Винницкого городского головы. С нашей командой "Украинской стратегии...Опубликовано Сергеем Моргуновым Вторник, 22 сентября 2020 г.
Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".