Мэр Винницы Сергей Моргунов идет на выборы во второй раз

Он будет баллотироваться от "Украинской стратегии Гройсмана"

Он будет баллотироваться от "Украинской стратегии Гройсмана"

Фото из открытых источников

Действующий городской голова Винницы Сергей Моргунов попытается во второй раз занять мэрское кресло вместе с командой «Украинской стратегии Гройсмана».

Об этом сам Сергей Моргунов написал на своей странице в Facebook.

Я баллотируюсь на должность городского головы и веду команду в городскую и областную рады. А наши представители будут баллотироваться от "Украинской стратегии" в городах и ОТГ по всей области. Потому что мы хотим, чтобы все общины нашего региона были успешными и уверенно шли вперед, – рассказал Сергей Моргунов.

Как сообщил мэр, команда "Украинской стратегии Гройсман" выдвинула кандидатов на должности председателей объединенных территориальных общин Винницкой области, а также в депутаты разных уровней.

Сегодня получил удостоверение кандидата на должность Винницкого городского головы. С нашей командой "Украинской стратегии... Опубликовано Сергеем Моргуновым Вторник, 22 сентября 2020 г.

Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".