Кандидат у мери Вінниці від "ОПЗЖ" В`ячеслав Узелков переплутав Верховну Раду з Думою

На представленні кандидата голова партії Юрій Бойко і сам Узелков стрибали через скакалку, бо "хто не скаче, той не мер"

На представленні кандидата голова партії Юрій Бойко і сам Узелков стрибали через скакалку, бо "хто не скаче, той не мер"

Фото: Вежа

Сьогодні, 23 вересня, у Вінниці відбулось представлення кандидатів на майбутніх місцевих виборах від ОПЗЖ. Кандидатом на посаду вінницького міського голови став боксер та шоумен В’ячеслав Узелков. Також представили кандидатів у депутати Вінницької міськради.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Вежа.

Представляв Узелкова у спортивному клубі "Нокаут” співголова "Опозиційної платформи – За життя” Юрій Бойко.

Так, близько 11:00 перед невеликою публікою, серед якої здебільшого були журналісти, один з лідерів проросійської партії спершу запитав про успіхи спортсменів клубу на боксерському рингу. Однак потім, майже одразу, роззувся, аби пострибати на скакалці.

Паралельно до нього долучився боксер та шоумен В’ячеслав Узелков, якого Бойко представив як кандидата на пост мера Вінниці. Супроводжувались стрибки політиків жартами. Зокрема, Бойко перефразував відомий вислів, вказавши, що "Хто не скаче, той не мер”.

Після стрибків Бойко зазначив, що "люди, які мають авторитет на міжнародній арені, дуже добре потім стають господарниками і дбають про свої міста”. Саме через це, за словами Бойка, Узелкову запропонували стати кандидатом.

Сам Узелков зазначив, що його "дуже-дуже дратує”, коли кажуть, що "Вінниця – європейське місто” і нам ще далеко до Європи. На його думку, "зроблений” тільки центр, "але далі нічого немає”.

Я впевнений, що зі своєю командою ми кожну цеглину поставимо на своє місце. Тому що в мене крута к… (очевидно, команда – авт.), яка не один рік вже в нас в Думі, в Раді – і я знаю, що ми з ними зробимо дуже багато гарних справ для міста. Тому що знаєте як: любов до міста має бути в серці. Я про це місто знаю майже все, тому що серце живе в місті, а місто живе в моєму серці. Я завжди буду стояти грудьми вперед на захисті свого міста – зазначив Узелков.

Нагадаємо, на Вінниччині найбільшу підтримку виборців має "Українська стратегія Гройсмана".

Читайте також: "Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині .