Исполнительная власть должна с уважением относиться к руководителю общины – экс-главы Винницкой ОГА

По мнению бывших руководителей ОГА, их преемнику Сергею Борзову следует изучить документ по этике госслужащего

По мнению бывших руководителей ОГА, их преемнику Сергею Борзову следует изучить документ по этике госслужащего

На фото: Анатолий Гук (Укринформ)

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание Винница сегодня.

Как известно, на днях в Гайсине, во время рабочей поездки председателя ОГА по району, произошел конфликт между Сергеем Борзовым и мэром города Анатолием Гуком, который касался возведения детсада по проекту "Большое строительство". Борзов, по мнению которого работы затягиваются из-за бездействия местной власти, позволил себе кричать и хамить Гуку, не разобравшись в сути проблемы.

Прокомментировать эту ситуацию согласились предшественники Борзова на должности главы ОГА Валерий Коровий и Владислав Скальский.

Во-первых, новый руководитель ОГА перед тем, как занять эту должность, должен хорошо изучить документ по этике госслужащего. Во-вторых, динамика работы председателя ОГА часто обусловливает необходимость проведения достаточно жестких разговоров. Но они никогда не должны переходить за грань. И, в-третьих, мне кажется, что глубина проблематики финансирования объектов так называемого "Большого строительства" требует профессиональной и честной дискуссии", - считает Валерий Коровий.

По словам Коровия, де-факто, на сегодня на этот объект (детсад "Теремок" – Ред.) из госбюджета не поступило ни копейки. А запланированные 1,8 млн грн из Госфонда регионального развития – это в три раза меньше от той суммы, которая гарантировала ОГА в процессе рассмотрения данного объекта на областной комиссии. Поэтому обвинять во всем мэра Гука, как минимум неуместно.

То, что мы увидели на видео, выглядит не просто некрасиво, это неуважение к человеку, который чуть не вдвое старше по возрасту, человека, который за свою жизнь много сделал для жителей Гайсина, для избирателей, 91% из которых проголосовали за городского голову. Я просто боюсь, если не будет изменен формат общения, который видим в постоянных трансляциях председателя ОГА, это может привести к тому, что люди начнут хамить ему. И от этого никто не выиграет – ни дело, ни моральный облик региональной власти", - подытожил Коровий .

В свою очередь Владислав Скальский считает, что к руководству общины надо априори относиться с уважением, потому что именно они, а не назначенные руководители исполнительной власти лучше знают потребности и интересы общин.

Если люди выбрали главу общины, то исполнительная власть должна априори относиться к нему с уважением. Если мы хотим изменить страну, должны начинать с себя, с моральных стандартов, с базовой уважения лидеров общин. Именно они, а не исполнительная власть, могут сделать людей счастливыми. Именно им общество доверило руководство и процесс принятия решений, в том числе – коммуникацию с исполнительной властью", - убежден Скальский.

Справка: Анатолия Гука избирали городским головой три раза подряд. Последний раз он получил рекордное в Украине количество голосов – 91%. Гука также признавали лучшим мэром Винницкой области, и "Человеком года" в области.

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