Исполнительная власть должна с уважением относиться к руководителю общины – экс-главы Винницкой ОГА
Бывшие руководители Винницкой ОГА Валерий Коровий и Владислав Скальский прокомментировали конфликт председателя ОГА Сергея Борзова с мэром Гайсина Анатолием Гуком
Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание Винница сегодня.
Как известно, на днях в Гайсине, во время рабочей поездки председателя ОГА по району, произошел конфликт между Сергеем Борзовым и мэром города Анатолием Гуком, который касался возведения детсада по проекту "Большое строительство". Борзов, по мнению которого работы затягиваются из-за бездействия местной власти, позволил себе кричать и хамить Гуку, не разобравшись в сути проблемы.
Прокомментировать эту ситуацию согласились предшественники Борзова на должности главы ОГА Валерий Коровий и Владислав Скальский.
Во-первых, новый руководитель ОГА перед тем, как занять эту должность, должен хорошо изучить документ по этике госслужащего. Во-вторых, динамика работы председателя ОГА часто обусловливает необходимость проведения достаточно жестких разговоров. Но они никогда не должны переходить за грань. И, в-третьих, мне кажется, что глубина проблематики финансирования объектов так называемого "Большого строительства" требует профессиональной и честной дискуссии", - считает Валерий Коровий.
По словам Коровия, де-факто, на сегодня на этот объект (детсад "Теремок" – Ред.) из госбюджета не поступило ни копейки. А запланированные 1,8 млн грн из Госфонда регионального развития – это в три раза меньше от той суммы, которая гарантировала ОГА в процессе рассмотрения данного объекта на областной комиссии. Поэтому обвинять во всем мэра Гука, как минимум неуместно.
То, что мы увидели на видео, выглядит не просто некрасиво, это неуважение к человеку, который чуть не вдвое старше по возрасту, человека, который за свою жизнь много сделал для жителей Гайсина, для избирателей, 91% из которых проголосовали за городского голову. Я просто боюсь, если не будет изменен формат общения, который видим в постоянных трансляциях председателя ОГА, это может привести к тому, что люди начнут хамить ему. И от этого никто не выиграет – ни дело, ни моральный облик региональной власти", - подытожил Коровий .
В свою очередь Владислав Скальский считает, что к руководству общины надо априори относиться с уважением, потому что именно они, а не назначенные руководители исполнительной власти лучше знают потребности и интересы общин.
Если люди выбрали главу общины, то исполнительная власть должна априори относиться к нему с уважением. Если мы хотим изменить страну, должны начинать с себя, с моральных стандартов, с базовой уважения лидеров общин. Именно они, а не исполнительная власть, могут сделать людей счастливыми. Именно им общество доверило руководство и процесс принятия решений, в том числе – коммуникацию с исполнительной властью", - убежден Скальский.
Справка: Анатолия Гука избирали городским головой три раза подряд. Последний раз он получил рекордное в Украине количество голосов – 91%. Гука также признавали лучшим мэром Винницкой области, и "Человеком года" в области.
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