Виконавча влада має з повагою ставитися до очільника громади – ексочільники Вінницької ОДА

На думку колишніх керівників ОДА, їхньому наступнику Сергію Борзову слід вивчити документ щодо етики держслужбовця

На думку колишніх керівників ОДА, їхньому наступнику Сергію Борзову слід вивчити документ щодо етики держслужбовця

На фото: Анатолій Гук (Укрінформ)

Про це пише Regionews з посиланням на видання Вінниця сьогодні.

Як відомо, днями у Гайсині, під час робочої поїздки голови ОДА по району, стався конфлікт між Сергієм Борзовим і мером міста Анатолієм Гуком, який стосувався зведення дитсадка за проектом "Велике будівництво". Борзов, на думку якого роботи затягуються через бездіяльність місцевої влади, дозволив собі кричати і хамити Гуку, не розібравшись у суті проблеми.

Прокоментувати цю ситуацію погодилися попередники Борзова на посаді голови ОДА Валерій Коровій та Владислав Скальський.

По-перше, новий керівник ОДА перед тим, як обійняти цю посаду, мав би добре вивчити документ щодо етики держслужбовця. По-друге, динаміка роботи голови ОДА часто зумовлює необхідність проведення досить жорстких розмов. Але вони ніколи не повинні переходити за межу. І, по-третє, мені здається, що глибина проблематики фінансування об`єктів так званого "Великого будівництва" потребує фахової та чесної дискусії", - вважає Валерій Коровій.

За словами Коровія, де-факто, на сьогодні на цей об`єкт (дитсадок "Теремок" – Ред.) із держбюджету не надійшло ні копійки. А заплановані 1,8 млн грн з Держфонду регіонального розвитку – це в три рази менше від тої суми, що гарантувала ОДА в процесі розгляду даного об`єкту на обласній комісії. Тому звинувачувати в усьому мера Гука, як мінімум недоречно.

Те, що ми побачили на відео, виглядає не просто некрасиво, це – неповага до людини, яка ледь не вдвічі старша за віком, людини, яка за своє життя багато зробила для жителів Гайсина, врешті, для виборців, 91% із яких проголосували за міського голову. Я просто боюся, якщо не буде змінено формат спілкування, який бачимо в постійних трансляціях голови ОДА, це може призвести до того, що люди почнуть хамити йому. І від цього ніхто не виграє – ні справа, ні моральний облік регіональної влади" - підсумував Коровій .

У свою чергу Владислав Скальський вважає, що до очільників громади треба апріорі ставитися з повагою, бо саме вони, а не призначені керівники виконавчої влади якнайкраще знають потреби та інтереси громад.

Якщо люди обрали очільника громади, то виконавча влада повинна апріорі ставитися до нього з повагою. Якщо ми хочемо змінити країну, повинні починати з себе, з моральних стандартів, з базової поваги лідерів громад. Саме вони, а не виконавча влада, можуть зробити людей щасливими. Саме їм громада довірила керівництво та процес ухвалення рішень, в тому числі – комунікацію з виконавчою владою", - переконаний Скальський.

Довідка: Анатолія Гука обирали міським головою три рази поспіль. Останнього разу він отримав рекордну в Україні кількість голосів – 91%. Гука також визнавали кращим мером Вінницької області, і "Людиною року" в області.

Читайте також: Голова Вінницької ОДА скоротив посади двох своїх заступників