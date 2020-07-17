Виконавча влада має з повагою ставитися до очільника громади – ексочільники Вінницької ОДА
Колишні керівники Вінницької ОДА Валерій Коровій і Владислав Скальський прокоментували кофлікт голови ОДА Сергія Борзова з мером Гайсина Анатолієм Гуком
Про це пише Regionews з посиланням на видання Вінниця сьогодні.
Як відомо, днями у Гайсині, під час робочої поїздки голови ОДА по району, стався конфлікт між Сергієм Борзовим і мером міста Анатолієм Гуком, який стосувався зведення дитсадка за проектом "Велике будівництво". Борзов, на думку якого роботи затягуються через бездіяльність місцевої влади, дозволив собі кричати і хамити Гуку, не розібравшись у суті проблеми.
Прокоментувати цю ситуацію погодилися попередники Борзова на посаді голови ОДА Валерій Коровій та Владислав Скальський.
По-перше, новий керівник ОДА перед тим, як обійняти цю посаду, мав би добре вивчити документ щодо етики держслужбовця. По-друге, динаміка роботи голови ОДА часто зумовлює необхідність проведення досить жорстких розмов. Але вони ніколи не повинні переходити за межу. І, по-третє, мені здається, що глибина проблематики фінансування об`єктів так званого "Великого будівництва" потребує фахової та чесної дискусії", - вважає Валерій Коровій.
За словами Коровія, де-факто, на сьогодні на цей об`єкт (дитсадок "Теремок" – Ред.) із держбюджету не надійшло ні копійки. А заплановані 1,8 млн грн з Держфонду регіонального розвитку – це в три рази менше від тої суми, що гарантувала ОДА в процесі розгляду даного об`єкту на обласній комісії. Тому звинувачувати в усьому мера Гука, як мінімум недоречно.
Те, що ми побачили на відео, виглядає не просто некрасиво, це – неповага до людини, яка ледь не вдвічі старша за віком, людини, яка за своє життя багато зробила для жителів Гайсина, врешті, для виборців, 91% із яких проголосували за міського голову. Я просто боюся, якщо не буде змінено формат спілкування, який бачимо в постійних трансляціях голови ОДА, це може призвести до того, що люди почнуть хамити йому. І від цього ніхто не виграє – ні справа, ні моральний облік регіональної влади" - підсумував Коровій .
У свою чергу Владислав Скальський вважає, що до очільників громади треба апріорі ставитися з повагою, бо саме вони, а не призначені керівники виконавчої влади якнайкраще знають потреби та інтереси громад.
Якщо люди обрали очільника громади, то виконавча влада повинна апріорі ставитися до нього з повагою. Якщо ми хочемо змінити країну, повинні починати з себе, з моральних стандартів, з базової поваги лідерів громад. Саме вони, а не виконавча влада, можуть зробити людей щасливими. Саме їм громада довірила керівництво та процес ухвалення рішень, в тому числі – комунікацію з виконавчою владою", - переконаний Скальський.
Довідка: Анатолія Гука обирали міським головою три рази поспіль. Останнього разу він отримав рекордну в Україні кількість голосів – 91%. Гука також визнавали кращим мером Вінницької області, і "Людиною року" в області.
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