Председатель Винницкой ОГА Борзов поссорился с мэром Гайсина Гуком

Причиной ссоры стала реконструкция детского сада в Гайсине

Причиной ссоры стала реконструкция детского сада в Гайсине

Фото: скрин видео

Во время рабочей поездки в Гайсин председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов проверил состояние реконструкции детского сада. Борзов на повышенных тонах начал критиковать мэра Анатолия Гука, но тот не дал себя в обиду.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 33 канал.

Соответствующее видео почти 10-минутного скандала сначала разместили и на официальной странице Сергея Борзова, но потом убрали.

Суть проблемы, из-за которой возник конфликт, заключалась в том, что на работы по ДОУ№3 "Теремок" в Гайсине в Госфонде регионального развития с начала года выделят 90% суммы - 6,2 млн грн, а из городского бюджета добавят 780 тысяч грн (10% суммы). Известно, что на уровне центральных органов власти решение о выделении средств было принято лишь недавно, но сами деньги еще не переведены.

В свою очередь в Гайсине провели тендер, разработали проектную документацию и определили подрядчика, но выполнять реконструкцию, чтобы успеть до сентября, он не спешит, аргументируя тем, что даже в регистрационной карточке проекта Минрегиона отмечается, что завершить работы нужно до конца 2020 года, да и деньги пока не поступили.

Из-за этого новоназначенный глава ОГА Сергей Борзов попытался на повышенных тонах разговаривать с мэром Анатолием Гуком, однако тот сделал замечание глове: "не кричите на меня!”

Далее глава спрашивал у Анатолия Гука, когда начнут ремонтировать садик. Тот сначала уверял, что "завтра", а Борзов даже пообещал, что с 7 часов будет дежурить под зданием, чтобы процесс пошел.

Глава ОГА обвинил Гука во лжи, а мэр Гайсина в свою очередь заметил, что у собеседника нет оснований кричать. А потом оба героя вспомнили про сало, космос и уголовные дела.

Я завтра тут буду... Или меня выписали из космоса?, – спросил Борзов. Может, и так, – ответил Гук. Так я вас отправлю, – пообещал Борзов Смотрите, чтобы вас не отправили, – заявил Гук.

Напомним, недавно Сергей Борзов заявил, что штат Винницкой ОГА сократят минимум на 10%