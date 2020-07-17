Витренко объявил об окончательном завершении работы в "Нафтогазе"

Свою отставку он анонсировал два месяца назад

Свою отставку он анонсировал два месяца назад

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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о завершении своей работы в компании.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал Витренко.

Он отметил, что оставил после себя большие наработки, в том числе деньги от "Газпрома".

Хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - добавил Витренко.

Напомним, 13 мая исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о своем увольнении.